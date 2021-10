Vulcano continua a preoccupare, prelevati campioni di gas

Continua il lavoro di monitoraggio delle fumarole sull'isola di Vulcano, che in questi giorni sta emettendo cospicue nubi di gas, creando preoccupazione tra la popolazione della località eoliana. Sono stati prelevati campioni di gas secco, gas arricchito e campioni di vapore condensato. I siti di campionamento sono quattro fumarole di alta temperatura poste sul bordo e sul fianco interno del Cratere de La Fossa e una fumarola di bassa temperatura sulla spiaggia di Levante. I campioni prelevati - spiegano Alessandro Gattuso, Fausto Grassa, Franco Italiano e Leonardo La Pica della sezione Ingv di Palermo - sono stati consegnati ai laboratori della Sezione di Palermo per le successive analisi chimiche ed isotopiche. Contestualmente al campionamento sono state effettuate misure di temperatura. Le temperature raggiunte dai gas emessi dalle fumarole superano facilmente i 100 C e non possono essere misurate con normali termometri. Una di quelle monitorate aveva una temperatura di ben 344 C.

