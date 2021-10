Disagi nelle carceri siciliane, sit-in all'Ucciardone di Palermo

Domani dalle ore 10 una delegazione di sindacalisti penitenziari sarà di fronte al carcere Ucciardone di Palermo per «denunciare lo sfascio totale in 23 carceri, subiamo decisioni e interpretazioni l’una diversa dell’altra, con l’incapacità dell’organo regionale di dare un assetto univoco».

I segretari generali della Sicilia dei sindacati della Polizia Penitenziaria, Calogero Navarra (Sappe), Dario Quattrocchi (Osapp), Gioacchino Veneziano (UilPa PolPen), Domenico Ballotta (Fns Cisl Sicilia), Alfio Giurato (Fp Cgil) annunciano di aver «interrotto le trattative con il Provveditore Regionale della carceri e con tutti i direttori perché in Sicilia stiamo assistendo ad un disordine assoluto: le relazioni sindacali sono diventate una sorta di far west, dove ogni direttore di carcere gestisce le relazioni sindacali senza criterio uniforme, determinando il caos più’ totale».

