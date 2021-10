Palermo, Lorefice apre la fase diocesana del Sinodo dei vescovi

Tgs e l’Arcidiocesi insieme per aprire la fase diocesana del Sinodo dei vescovi. Domani alle 18 la messa in cattedrale presieduta dall’arcivescovo Corrado Lorefice sarà trasmessa in diretta da Telegiornale di Sicilia, al canale 15 del digitale terrestre. La celebrazione andrà anche in diretta streaming sulle pagine Facebook di Tgs, Rgs e Salvo La Rosa official, oltre che sui canali ufficiali dell’Arcidiocesi. Il commento alle dirette sarà affidato a Luigi Perollo, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali-ufficio stampa dell’Arcidiocesi e a Salvo La Rosa, direttore artistico di Tgs e Rgs.

Dunque, Tgs offrirà ai suoi telespettatori la possibilità di seguire il momento che apre un cammino che la Chiesa, anche quella palermitana, vivrà nei prossimi mesi, mettendo al centro i temi di comunione, partecipazione e missione, come per stessa volontà di Papa Francesco.

Un cammino durante il quale tutto «il popolo santo di Dio» sarà coinvolto, nessuno escluso: consacrati (i sacerdoti, i religiosi e le religiose, i diaconi, i vescovi, i cardinali, il Papa) e laici, siano essi impegnati nelle parrocchie e nei movimenti ecclesiali oppure semplici testimoni della propria scelta di fede. Proprio per questo motivo, nel pomeriggio di domani nessuna funzione sarà celebrata nelle parrocchie della città. Un fatto simbolico per unire il popolo della Chiesa idealmente e concretamente in cattedrale. E proprio chi non potrà recarsi in cattedrale avrà la possibilità di seguire la funzione su Tgs o in streaming.

