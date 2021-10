Il bollettino sul Coronavirus, in Sicilia 266 casi: quasi la metà a Catania, solo 17 a Palermo

Sono 266 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.951 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,1% (ieri 1,2%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 183 i nuovi casi su 15.066 test eseguiti. L'isola è al quarto posto nei contagi giornalieri, al primo c'è la Lombardia con 432 casi, al secondo il Veneto con 398 casi e al terzo la Campania con 340 casi. Gli attuali positivi sono 7.727 con una diminuzione di 243 casi.

In discesa i ricoveri in regime ordinario (293, -9 sul dato di ieri), stabili quelli in terapia intensiva: 43, lo stesso numero rispetto a ieri. Sono 2 i decessi. Sono 507, infine, i guariti nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 121, Palermo 17, Messina 38, Siracusa 44, Trapani 7, Ragusa 6, Caltanissetta 11, Agrigento 18, Enna 4.

A livello nazionale sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri.

