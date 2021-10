Si ribalta barcone di migranti, 15 morti al largo della Libia

Quindici migranti sono annegati in un naufragio al largo della Libia. Lo conferma in un tweet la branca libica dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), aggiungendo che i migranti erano partiti da Zuara e Al Khoms.

«Recuperati i corpi di 15 persone quando 2 imbarcazioni sono arrivate questa sera alla base navale di Tripoli. A 177 sopravvissuti sono stati forniti aiuti. Alcuni necessitavano urgentemente di assistenza medica urgente», si legge nel tweet.

© Riproduzione riservata