Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 283 nuovi positivi e 9 vittime. L'Isola al terzo posto per contagi

In calo i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 283 su 17.122 tamponi processati e l'indice di positività è sceso all'1,6% (ieri era al 3,1%). Ieri si erano registrati 469 nuovi casi (14.977 i tamponi). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Diminuiscono anche i ricoveri: 390 (-15 sul dato di ieri) in regime ordinario; in leggero aumento quelli in terapia intensiva (42, +2). I decessi sono 9, mentre i guariti sono 5o7. La Sicilia è al terzo posto per numero di contagi giornalieri. Al primo c'è il Veneto con 350 nuovi positivi, al secondo la Lombardia con 284 casi. Gli attuali positivi sono 10.965 con una diminuzione di 233 casi.

A livello provinciale i casi sono: Palermo 55, Catania 120, Messina 6, Siracusa 38, Ragusa 20, Trapani 9, Caltanissetta 13, Agrigento 14, Enna 8.

A livello nazionale sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Sono invece 46 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri. Sono 344.969 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 271.566. Il tasso di positività è all'0,8%, in calo rispetto all'1,1% di ieri.

© Riproduzione riservata