Omicidio durante una rissa a Marsala, cinque persone fermate

Un giovane è morto nel corso di una rissa avvenuta nella notte a Marsala. Si tratta di Luigi Loria, di 28 anni, con precedenti di polizia, ucciso con una coltellata nei pressi di un locale notturno. In queste ore gli agenti del commissariato di Marsala hanno proceduto all’esecuzione di cinque fermi nei confronti di persone coinvolte nella rissa. Nello specifico si tratta di due italiani che avrebbero partecipato alla rissa e tre cittadini di origine romena: due di loro sono accusati di concorso in omicidio, uno è indagato per avere invece accoltellato Loria.

