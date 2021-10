Coronavirus, calano ancora i nuovi casi e i ricoveri in Sicilia. L'Isola al terzo posto per contagi giornalieri

Calano ancora i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 285 su 15.697 tamponi processati e l'indice di positività è sceso all'1,8% (ieri era al 2%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 321 i nuovi casi su 16.368 tamponi processati. Diminuiscono anche i ricoveri: -20 in regime ordinario. I decessi sono sei (2 sono relativi a giorni precedenti), mentre i guariti 1.275. La Sicilia scende al terzo posto per numero di contagi giornalieri dietro due regioni che però hanno effettuato più tamponi: Lombardia (449 su 54.574 test) e Veneto (416 su 48.388 test).

Attualmente nell'Isola ci sono 12.372 positivi al Covid, di cui 389 ricoverati in regime ordinario, 49 in terapia intensiva e 11.934 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 281.171, mentre i decessi a 6.868. Da inizio pandemia sono stati 300.411 i casi di Coronavirus in Sicilia.

A livello provinciale, Palermo registra 23 nuovi casi, Catania 46, Messina 33, Siracusa 63, Ragusa 23, Trapani 34, Caltanissetta 19, Agrigento 10 ed Enna 34.

A livello nazionale, sembra frenare la discesa della curva epidemica: i nuovi casi sono 3.235, in crescita rispetto ai 2.466 di ieri ma anche, ed è la prima volta da oltre 40 giorni, rispetto ai 3.212 di mercoledì scorso. Con 301.773 tamponi, 21 mila in meno, tanto che il tasso di positività sale da 0,8% a 1,1%. In calo invece i decessi, 39 (ieri 50), per un totale di 131.157 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 18 in meno (ieri -4) con 24 ingressi del giorno, e scendono a 415, mentre i ricoveri ordinari calano di 96 unità (ieri -66), 2.872 in totale.

