Crollano calcinacci, chiusa Porta Nuova a Palermo

Pezzi di cornicione si sono staccati e Porta Nuova rimane chiusa al transito a Palermo. Per mettere in sicurezza la volta del monumento l'esercito, che ne è il proprietario, sta lavorando da un paio di giorni. Sembrava fosse stato lasciato solo un piccolo passaggio per i pedoni sul lato destro, scendendo verso i Quattro Canti, per evitare di costringerli a un giro larghissimo. In realtà, l'interdizione è totale, qualcuno invece ha strappato la rete arancione per creare un passaggio. In queste ore i tecnici stanno provvedendo a ripristinare la chiusura di tutta l'apertura.

Il complesso monumentale cinquecentesco è stato ripetutamente, nel corso degli ultimi sei anni, oggetto di interventi di restauro a favore della facciata e della balaustra che mostrava segni di cedimento.

Il varco solitamente è aperto alle auto, ma in maniera molto limitata: forze dell'ordine, autorizzati e residenti perché non solo è in zona a traffico limitato ma fa pienamente parte di quel processo di pedonalizzazione che ha riguardato il percorso arabo-normanno.

