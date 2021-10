Coronavirus, in Sicilia cala l'indice di positività e i ricoveri. La provincia con più nuovi casi è Messina

Sono 410 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.903 tamponi processati, l'indice di positività è sceso al 2,6% (ieri era 3,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 434 i nuovi positivi su 13.945 tamponi processati. Oggi sono sette i decessi comunicati ma, come precisa la Regione Siciliana, 2 sono avvenuti ieri e 5 il 30 settembre. Calano ancora i ricoveri: -19, di cui 6 in terapia intensiva e sono 841, invece, i guariti. La Sicilia è seconda per numero di casi giornalieri, dietro al Veneto (457 nuovi casi su 58.940 test eseguiti).

Attualmente ci sono 13.863 positivi al Covid nell'Isola, di cui 450 ricoverati in regime ordinario, 55 in terapia intensiva e 13.358 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 278.518 e i decessi a 6.839. Da inizio pandemia sono 299.220 i casi registrati in Sicilia.

A livello provinciale, sono 17 i nuovi positivi registrati a Palermo, 74 a Catania, 289 a Messina, 3 a Siracusa, 1 a Ragusa, 13 sia a Caltanissetta che ad Agrigento, nessun caso a Trapani e ad Enna.

A livello nazionale, sono 3.312 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.405. Sono invece 25 le vittime in un giorno, ieri (52). Sono 355.896, invece, i tamponi molecolari e antigenici effettuati, ieri erano stati 293.469. Il tasso di positività è in calo allo 0,93%. Sono 432 i pazienti invece ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 27 (ieri erano 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.057, ovvero 61 in meno di ieri.

© Riproduzione riservata