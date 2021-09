Riappare in un video ad Agrigento il superlatitante Matteo Messina Denaro

Dopo la voce, impressa su un nastro magnetico rimasto per anni nell'archivio del Tribunale di Marsala, spunta anche un video di Matteo Messina Denaro. L’immagine del volto del numero uno di Cosa nostra, latitante dal 1993, ripreso da una telecamera di sicurezza, è stata trasmessa dal Tg2 in un servizio in onda nell’edizione delle 20.30.

Le immagini, afferma il servizio della Rai, sono state registrate da una telecamera in strada in provincia di Agrigento, risalgono al 2009 e sono le uniche che inquirenti e investigatori hanno dal 1993. Il video è possesso degli investigatori della Direzione centrale anticrimine della polizia. Nelle immagini, che durano pochi secondi e risalgono al dicembre del 2009, si vede un suv blu che percorre una strada sterrata in piena campagna. A bordo ci sono due persone: l’autista e, sul sedile del passeggero, un uomo stempiato e con gli occhiali. Secondo investigatori e inquirenti, afferma il servizio, quell’uomo potrebbe essere proprio Matteo Messina Denaro. Le immagini, sostiene sempre il Tg2, sono state riprese da una telecamera di sicurezza a poche centinaia di metri dalla casa di Pietro Campo, boss della Valle dei Templi e fedelissimo del numero uno di cosa nostra che in quel periodo era protetto dalle famiglie agrigentine e, forse, stava andando proprio ad un incontro con i capi mafia locali.

Diabolik, U siccu (il secco), Testa dell'Acqua oppure Alessio, come si firmava nei pizzini ritrovati dagli investigatori nel covo di Binnu Provenzano, a Montagna dei Cavalli. Sono questi alcuni dei soprannomi con cui è conosciuto Matteo Messina Denaro, 59 anni compiuti lo scorso 26 aprile, figlio del patriarca mafioso di Castelvetrano Ciccio, è tra i latitanti più ricercati del mondo. La sua latitanza è iniziata nell’estate del 1993. L’ultima volta è stato visto in vacanza a Forte dei Marmi insieme con i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Poi nei suoi confronti è stato emesso un mandato di cattura per associazione mafiosa, omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto di materiale esplosivo, furto e altri reati minori. Da allora Messina Denaro è irreperibile. Nessuna traccia. C’è chi assicura che vivrebbe in Sicilia, spostandosi di continuo. Di sicuro ha trascorso un periodo della sua latitanza a Trapani, in un appartamento nel popolare rione Sant'Alberto.

Polizia e carabinieri sono stati più volte vicini alla cattura del superlatitante ma è sempre sfuggito. Si è molto favoleggiato attorno al suo personaggio. Chi parla di interventi chirurgici al viso e ai polpastrelli. Chi dice che è protetto dalla 'ndrangheta. Chi di volta in volta lo colloca sulle tribune di uno stadio o in una spiaggia all’estero. Due settimane fa si era addirittura diffusa la notizia del suo arresto in Olanda, ma era una bufala. In carcere, negli anni, sono finiti decine di fiancheggiatori e uomini d'onore che ne hanno garantito la latitanza, ma anche suoi familiari (come la sorella). Di lui, però, non c'è traccia. Il suo volto è immortalato in vecchie fotografie e identikit realizzati dagli investigatori immaginando i cambiamenti col trascorrere degli anni. Adesso c'è un video.

© Riproduzione riservata