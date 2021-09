Coronavirus: in Sicilia 204 nuovi contagi, ma per errore nel bollettino spuntano anche i casi del 2020

Contagi in calo in Sicilia, sebbene in un primo momento il bollettino avesse indicato un incremento: i nuovi casi di Coronavirus sono 204 con un miglioramento rispetto a ieri quando erano stati registrati 278 nuovi positivi. Il documento ufficiale, infatti, riporta 500 positivi nelle ultime 24 ore. Cosa è successo? La Regione ha chiarito che 296 contagi risalgono in realtà al 2020 e sono stati comunicati solo adesso dall'Asp di Palermo.

Tutta colpa di un errore informatico come ha precisato l'Asp. Altra precisazione sui 7 decessi comunicati oggi che sono avvenuti tra il 27 e il 29 settembre. Sulla piattaforma con dati del ministero viene chiarito: "La Regione Sicilia comunica che in data odierna ha ricevuto ha ricevuto dal laboratorio principale dell'Asp di Palermo la trasmissione dei risultati dei tamponi per la ricerca di RNA SARS-CoV-2 riferiti all'anno 2020. Pertanto il dato cumulativo dei casi comunicato in data odierna include 296 positivi dell'anno 2020. Ugualmente il dato cumulativo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna include 3.634 tamponi relativi all'anno 2020".

Gli attuali positivi sono 14.409, in calo di -858 unità. Di questi, 13.864 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 1647. Prosegue il calo dei ricoveri: sono 482 i pazienti nei reparti ordinari, con -25 posti letto occupati rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 63 ammalati, -2.

Per quanto riguarda i dati nazionali, sono 3.804 i nuovi casi Covid in Italia, in aumento rispetto ai 3.212 di ieri ma soprattutto in calo rispetto ai 4.061 di giovedì scorso, una diminuzione però oggi meno evidente rispetto al trend ormai consolidato intorno al -19%. Con 308.836 tamponi, 13mila più di ieri, ma un tasso di positività in lieve aumento dall’1,1% all’1,2%.

I decessi sono 51 (ieri 63), per un totale di 130.921 vittime dall’inizio dell’epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 10 in meno (ieri -9) con 26 ingressi del giorno, e scendono a 440, mentre i ricoveri ordinari sono 119 in meno (ieri -101), 3.198 in tutto.

