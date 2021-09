Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 278 casi e ricoveri in calo, l'Isola vede la zona bianca

Sono 278 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.647 tamponi processati, con un tasso di positività dell'1,8%. Prosegue il calo della curva dei contagi nell'Isola che vede abbassarsi ulteriormente l'incidenza per 100 mila abitanti, ora a quota 62. Altre sette le vittime del virus mentre i guariti sono 1.601.

Si svuotano ulteriormente gli ospedali: i ricoverati in area medica sono 507, 19 in meno rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva scendono a quota 65 (-5) e non si registrano nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell'Isola sono 15.267. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Siracusa 73, Palermo 58, Catania 53, Agrigento 33, Ragusa 18, Caltanissetta 14, Enna 12, Trapani 10, Messina 7.

Sono 3.212 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, i tamponi effettuati sono 295.452: il tasso di positività scende all’1,1% (mercoledì scorso era all'1,5%). Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono 63, per un totale di 130.870 dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari sono 3.317, con una calo di 101 rispetto ai 3.418 di ieri, mentre le terapie intensive sono 450 (nove in meno, con 23 ingressi del giorno).

La regione con il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (438), davanti a Campania (316), Sicilia (278), Lazio (275) ed Emilia Romagna (258). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.668.261. I dimessi/guariti sono 6.042 in più rispetto a ieri (totale 4.441.412), gli attualmente positivi 2.893 in meno (totale 95.979). In isolamento domiciliare figurano 92.212 persone.

© Riproduzione riservata