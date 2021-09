Non riconosce il patto di cura a un disabile, condannata l'Asp di Palermo

Affetto da disabilità gravissima, l’azienda sanitaria gli aveva negato il patto di cura perché l’Inps aveva ritenuto che non avesse i requisiti per ricevere assistenza domiciliare continuativa. Adesso l’Asp di Palermo dovrà risarcirlo ed erogare 20.000 euro di arretrati. La sentenza è del Giudice del lavoro al quale si è rivolto un disabile di Carini con l’assistenza dell’avvocato Irene Damiani. L’Azienda sanitaria ha già fatto fronte alla decisione della magistratura giudicante.

“Il giudice - spiega il legale - ha riconosciuto un diritto soggettivo e non un interesse legittimo derivato dall’essere riconosciuto o meno in una determinata condizione di salute o di bisogno. In sostanza, il patto di cura va erogato perché il soggetto si trova in determinate condizioni fisiche, a prescindere dalla valutazione delle sue capacità psicofisiche di reggere la sua condizione. E’ stato riconosciuto il valore della persona, a prescindere dalla fattispecie tecnico-burocratica».

