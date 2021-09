Capaci, camionista palermitano muore travolto dal suo Tir

Un camionista palermitano Giuseppe Costantino, 52 anni, è morto a Capaci travolto dallo stesso mezzo. L’autotrasportatore si trovava in via Renato Guttuso aveva finito le operazioni di carico e scarico della merce. E’ andato nella parte posteriore del Tir per alcune verifiche. Ma il mezzo si è messo in movimento e lo ha travolto uccidendolo. Sono intervenuti i medici del 118 che hanno constatato la morte. I carabinieri della compagnia di Carini hanno avviato indagini

