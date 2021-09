Ispezione sull'autostrada Catania-Siracusa, carreggiata chiusa il 29 e 30 settembre

Nelle giornate di domani, mercoledì 29 e giovedì 30 settembre l’autostrada Catania-Siracusa sarà oggetto della periodica ispezione da parte di Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali.

Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che, per consentire l’esecuzione dell’ispezione, la carreggiata in direzione Siracusa dovrà essere chiusa tra le ore 9 e le ore 14 nel tratto compreso tra il km 0,000 e il km 11,000, tra Catania e lo svincolo di Lentini. Da tale svincolo, è previsto l’itinerario alternativo costituito dalla statale 114.

