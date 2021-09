Coronavirus, il bollettino: in Sicilia netto calo dei contagi, 227 i nuovi casi. Incidenza sotto quota 70

Sono 227 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.277 tamponi processati, con un tasso di positività dell'1,8%. Prosegue il calo della curva dei contagi nell'Isola: rispetto a lunedì scorso si registra un -56% di nuovi positivi. Sono invece 7 le vittime del virus, 390 i guariti. Scende ancora l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che ora è pari a 64, la Sicilia scende al secondo posto in Italia alle spalle della provincia autonoma di Bolzano.

In lieve aumento il numero dei ricoverati in ospedale, come spesso accade nel post weekend a seguito del minor numero di dimissioni. I pazienti in area medica sono 543, 9 in più rispetto a ieri, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono 72 (-1) e nelle ultime 24 ore non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 73, Catania 50, Siracusa 39, Ragusa 20, Trapani 17, Caltanissetta 14, Enna 8, Agrigento 4, Messina 2.

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi i nuovi casi sono 1.772, contro i 2.407 di lunedì scorso, a conferma di un trend di calo settimanale intorno al 20%. I decessi sono 45, per un totale di 130.742 vittime dall’inizio dell’epidemia. In leggero aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 5 in più (ieri +2) con 29 ingressi del giorno, e salgono a 488, mentre i ricoveri ordinari sono 52 in più (ieri -62), 3.487 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è l’Emilia Romagna con 289 contagi, seguita da Sicilia (+227), Lazio (+217), Veneto (+181) e Campania (+173). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.662.087. I guariti sono 2.892 (ieri 3.385), per un totale di 4.430.265. Ancora in calo il numero degli attualmente positivi, 1.164 in meno (ieri -330), che scendono a 101.080. Di questi, sono in isolamento domiciliare 97.105 pazienti.

