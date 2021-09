Trattativa Stato-mafia, il pg di Palermo: "Valuteremo se impugnare la sentenza"

"Dire ora, senza aver letto le motivazioni, se ricorreremo in Cassazione contro la sentenza di ieri, sarebbe un inammissibile passo in avanti". Lo dice Anna Maria Palma, procuratore generale facente funzioni di Palermo, a proposito dell’intenzione dell’accusa di impugnare la sentenza della corte d’assise d’appello che ieri, ribaltando il verdetto di primo grado, ha assolto gli ex ufficiali del Ros, Mori, Subranni e De Donno e l’ex senatore Dell’Utri al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. "La sentenza - spiega Palma, che regge l’ufficio in attesa della nomina del nuovo procuratore generale - potrebbe anche convincerci, perciò attendiamo di leggere le motivazioni prima di qualunque decisione". Intanto si susseguono le reazioni e i commenti alla sentenza.

L'ex capo della Polizia Gabrielli: "Sentenza che assolve chi ha vestito la divisa"

“È una sentenza importante che mi rende felice perchè assolve chi ha vestito una divisa. Ma per un giudizio più attento e ragionato aspetto le motivazioni.” Così il sottosegretario Franco Gabrielli ha commentato, a margine del convegno Futura organizzato a Bologna dalla Cgil.

L'ex ministro Mannino non commenta

"Mi sono dato una regola, quella di non commentare i processi che non mi riguardano. E nel processo d’appello conclusosi ieri a Palermo io non ero imputato. La sentenza che mi riguarda, che mi ha assolto in primo e secondo grado e divenuta definitiva con il giudizio della Cassazione, dice una cosa molto semplice: ammesso che ci sia stata la trattativa. Mannino non è stato nè la causa nè il fine". Così l’ex ministro Dc Calogero Mannino sulla vicenda giudiziaria dalla quale è stato assolto nel processo in abbreviato, «parallelo» a quello che si è concluso ieri.

Proprio questa sentenza, secondo diversi analisti, avrebbe rappresentato un precedente di cui i giudici d’appello non potevano non tener conto, visto che Mannino veniva indicato dall’accusa come un personaggio chiave della cosiddetta “trattativa".

Il fratello di Borsellino: "Magistratura asservita alla politica"

Per Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso nella strage di via D’Amelio, "ieri è stato il giorno dello sconforto" dopo la sentenza della Corte d’Assise d’appello del processo Stato-mafia che ha assolto gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a corpo politico dello Stato (in primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime); "oggi è il giorno della rabbia", dice Borsellino. "È lo scenario peggiore che potessi immaginare e che io avevo paventato già prima della sentenza di primo grado - sostiene - La trattativa c’è stata ma non è da considerare un reato". "Per potere portare avanti quella scellerata trattativa, che ieri è stata dichiarata legittima, hanno spezzato la vita di Paolo e di tutta la sua scorta - insiste - Ma questo non è uno stato di diritto, uno Stato che accetta di trattare con l’antistato non può essere considerato tale e purtroppo anche la magistratura è ormai asservita alla politica e non possiamo più avere speranza di giustizia. E’ quello che dirò ai giovani nelle scuole, li inciterò a ribellarsi a tutto questo".

Il giurista Fiandaca: "Il processo non andava fatto"

"Aspetto di leggere le motivazioni della sentenza d’appello, ma è chiaro che almeno in due o tre punti fondamentali avevo ragione io». Così il giurista Giovanni Fiandaca, ordinario di Diritto penale all’Università di Palermo, che insieme allo storico Salvatore Lupo ha scritto il libro «La mafia non ha vinto» in cui sollevava pesanti critiche all’inchiesta sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

Fiandaca, che ha sempre sostenuto in polemica con i magistrati della Procura di Palermo che il processo non si doveva celebrare, ribadisce la sua tesi: "La Procura di Palermo non ne era uscita benissimo in primo grado nonostante le pesanti condanne. Oggi è molto peggio: sono emersi tutti i limiti di quell’indagine. Limiti giuridici che non sono stati visti. La buona fede e la passione investigativa hanno prevalso sulle ragioni del diritto. Per dirla in termini semplici: l’antimafia ha vinto sul rigore giuridico". Il giurista analizza poi il dispositivo della sentenza: "La formula con cui sono stati assolti i tre ufficiali dei carabinieri è esemplificativa: i loro comportamenti non costituivano reato. Quindi non minacciavano il corpo politico dello Stato. Gli ufficiali non hanno minacciato, hanno fatto il loro lavoro. E in altri casi è mancato il rigore giuridico. In realtà tutta l’indagine è andata in aula con forti debolezze storiche e giuridiche. Per quanto riguarda Dell’Utri si tratta di assoluzione piena, per non aver commesso il fatto. Secondo i giudici di secondo grado, nessuna sua condotta è stata di collaborazione o sostegno alla presunta trattativa". E alla domanda se ci fu o no la trattativa, Fiandaca risponde: "Non lo so, di sicuro quell’atto d’accusa e quella ricostruzione non andavano portati in aula".

© Riproduzione riservata