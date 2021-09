Il cantiere che spezza l'autostrada Palermo-Messina, via ai lavori in galleria: lo stop non sarà breve

Finita l’ispezione della calotta di uno dei due tunnel Parlato Pisciotto, dell’autostrada Messina-Palermo. Oggi, come scrive Luigi Ansaloni sul Giornale di Sicilia in edicola, inizieranno i lavori, che sono già stati affidati ad una ditta, ma fino a ieri sera il Cas, l’ente che gestisce l’A20, non aveva ancora comunicato se il tratto tra Cefalù e Castelbuono, chiuso da lunedì, sarebbe stato riaperto al traffico. Certamente non in condizioni normali con una circolazione scorrevole e con una carreggiata ad una corsia, ma la soluzione della doppia corsia, per quanto complicata, vista la conformazione stessa del tratto e la mole di lavoro da fare.

In caso, la chiusura rimarrà per chi transita in direzione Messina, con l’uscita obbligatoria al casello di Cefalù, con rientro a quello di Castelbuono, con circa 24 chilometri di statale da fare, con un tempo di percorrenza medio di almeno 35 minuti, ma visto il prevedibile traffico, ci vorrà con ogni probabilità più tempo.

Sulla A20 la maggior parte della gallerie è in questo momento soggetta ad un doppio senso di marcia, così come i viadotti. Intanto, lo stato dell'autostrada è diventato un caso nazionale con una interrogazione parlamentare presentata dal deputato del Pd Carmelo Miceli. La questione ruota attorno all’allarme sicurezza che il ministero delle Infrastrutture avrebbe lanciato a proposito della Palermo-Messina, chiedendo la chiusura di due viadotti e una galleria e segnalando una serie di tratti critici, tra cui la tangenziale di Messina, gestiti dal Consorzio per le Autostrade Siciliane.

