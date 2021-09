Un quindicenne sulla Ocean Viking: "In Libia ti possono uccidere senza motivo"

Voci dall’orrore sulla Ocean Viking di Sos Mediterranee dove si trovano 123 migranti salvati nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale.

Un ragazzo di 15 anni racconta: «In Libia ti possono uccidere senza motivo. Una guardia in un campo mi odiava perché indossavo una canotta, mi ha colpito al piede col calcio del fucile. Ho ancora la cicatrice. Da quel momento ho portato le maniche lunghe per non morire».

Diversi i minori a bordo della nave Ong, il più piccolo è un neonato di circa un mese.

© Riproduzione riservata