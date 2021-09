Coronavirus, il bollettino: in Sicilia altri 414 casi, scende l'incidenza e gli ospedali si svuotano

Sono 414 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.969 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 2,3%. Prosegue il calo della curva epidemiologica e anche dell'incidenza dei contagi per 100 mila abitanti, scesa a quota 84. Altre 18 le vittime (6 del 21 settembre, 6 del 20 settembre, 2 del 18 settembre, 2 del 17 settembre, 1 del 16 settembre e 1 del 25 dicembre 2020), 1.602 invece i guariti.

Importante calo della pressione ospedaliera: sono 604 i ricoverati in area medica Covid, 42 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono occupati invece 2 posti letto in più per un totale di 92. Sono stati invece 11 i nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 113, Siracusa 90, Palermo 77, Ragusa 41, Agrigento 29, Trapani 26, Enna 16, Caltanissetta e Messina 11.

Anche nel resto d'Italia prosegue il calo della curva epidemica. I nuovi casi di contagio sono 3.970 su 292.872 tamponi con un tasso di positività all’1,3% (mercoledì scorso era all'1,5%). I decessi sono 67 (come ieri) per un totale di 130.488 vittime dall’inizio dell’epidemia. In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 3 in meno (ieri -7) con 40 ingressi del giorno, e scendono a 513, mentre i ricoveri ordinari calano di 141 unità (ieri -45) e sono 3.796 in tutto.

La regione con più casi odierni è il Veneto con 509, seguito da Lombardia (+450), Sicilia (+414) e Campania (+365). I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.645.853. In aumento i guariti, 6.859 (ieri 6.308) per un totale di 4.408.806. Per questo si registra un significativo calo del numero degli attualmente positivi, 2.954 in meno (ieri -3.001) per un totale di 106.559 unità. Di questi, sono in isolamento domiciliare 102.250 pazienti.

© Riproduzione riservata