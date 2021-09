Arriva a Palermo il monopattino-velox, multe per chi supera il limite di velocità: 6 km orari

Li hanno multati perché guidavano con gli auricolari, perché di sera non indossavano il giubbino catarifrangente e perché minorenni non avevano in testa il casco, che è obbligatorio per chi non ha 18 anni. Adesso gli indisciplinati del monopattino vengono sanzionati se supereranno il limite di velocità, che in città è di 6 chilometri orari. Oggi la polizia municipale di Palermo ha messo in funzione un "tele-laser", con tanto di agenti nella centralissima via Ruggero Settimo. Sono fioccate decine di multe. Era ora, si dirà, perché i pericoli per i pedoni si sono moltiplicati da quando sono entrati in circolazione i velocipedi e pure le biciclette elettriche. Mezzi silenziosi e per questo ancora più insidiosi, specie se chi li guida non rispetta le più elementari regole del codice della strada. Lo scrive Luigi Ansaloni, nell'articolo in edicola domani sul Giornale di Sicilia, che riferisce delle prime contromisure dopo il boom, per monopattini e bici elettriche, favorito anche dai bonus per l'acquisto. Una stretta attesa dopo le polemiche per i mezzi smart che sfrecciano nelle zone pedonali.

© Riproduzione riservata