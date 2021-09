Ars, prorogato il contratto dei forestali

Disco verde all'Assemblea regionale siciliana per la norma sulla forestazione, che prevede il prolungamento delle giornate di lavoro per una spesa di 1,5 milioni di euro. La legge è passata con 26 voti a favore e 9 astenuti. Prevede, tra l’altro, la proroga della campagna antincendio fino al prossimo 15 ottobre, norme sulla direzione degli enti parco regionali, l’adeguamento del «fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale» e norme «per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione Siciliana». Il ddl è stato approvato anche con i voti dell’opposizione.

