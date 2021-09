Litiga con la fidanzata e accoltella un vicino di casa a Parma, arrestato un siciliano

Un 29enne siciliano residente a Monza è stato arrestato dai carabinieri di Corniglio, in provincia di Parma, per tentato omicidio. Ieri pomeriggio l’uomo si trovava nel comune dell’alta Valparma e stava litigando con la fidanzata, davanti all’abitazione dei vicini.

Il proprietario, un 62enne, avrebbe cercato di allontanarli ma il giovane ha iniziato a prendere a calci la sua macchina e ne è nata una colluttazione. Il 29enne a questo punto ha estratto un piccolo coltello a serramanico sferrando una coltellata al fianco sinistro dell’uomo che è caduto a terra. L’arma, gettata nel cortile della casa, è stata ritrovata e sequestrata dai carabinieri giunti sul posto dopo la chiamata della moglie dell’uomo.

Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma dove è stato operato e ricoverato presso il reparto di chirurgia d’urgenza in prognosi riservata. Il 29enne, condotto in caserma a Corniglio, è stato arrestato per tentato omicidio ed ora si trova in carcere a Parma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

