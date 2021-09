Coronavirus, il bollettino: 1200 contagi in Sicilia, tornano a salire i ricoveri

Sono 1.200 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 18.260 tamponi processati, con un tasso di positività pari al 6,6%. L'Isola resta nettamente prima in Italia per numero di contagi giornalieri, la seconda regione più colpita di oggi è il Veneto con 645: praticamente la metà. Si registrano altre 22 vittime del virus mentre i guariti sono 1.023.

Lieve aumento dei ricoveri negli ospedali: sono 848 i pazienti in area medica Covid, 6 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva i letti occupati sono 117, un aumento di 2 unità nelle ultime 24 ore. Ancora alto il numero di nuovi ingressi in rianimazione: 12 esattamente come ieri, anche in questo caso la Sicilia si prende il primato.

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 327, Messina 246, Palermo 219, Trapani 119, Siracusa 99, Caltanissetta 65, Ragusa 55, Agrigento 39, Enna 31. Ancora in aumento il numero degli attuali positivi nell'Isola: sono 28.285, di cui 27.320 in isolamento domiciliare obbligatorio.

Ancora in lento calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 6.157, contro i 6.735 di ieri ma soprattutto i 6.860 di sabato scorso, a conferma che il trend settimanale rimane con il segno meno come avviene da cinque giorni. I tamponi sono 331.350, 35mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 2,3% all’1,9%.

I decessi nelle 24 ore sono 56 (ieri 58), per un totale di 129.466 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a salire i ricoveri ordinari, 40 in più (ieri -41), 4.204 in tutto, mentre le terapie intensive sono 13 in più (ieri +1) con 53 ingressi del giorno (di cui 12 nella sola Sicilia), e sono 569 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

