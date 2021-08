Matteo Bassetti inseguito e minacciato da un no-vax: "Ci uccidete con i vaccini, la pagherete"

Matteo Bassetti, l'infettivologo del San Martino, è stato inseguito e minacciato ieri sera da un uomo di 46 anni. L'aggressore, denunciato dalla polizia per minacce gravi, lo ha incontrato per strada e ha iniziato a inseguirlo riprendendolo col telefonino e urlandogli "Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare".

Bassetti si è allontanato e ha chiamato la polizia. Gli agenti, insieme alla Digos, hanno identificato l'uomo e lo hanno denunciato. Gli investigatori stanno lavorando anche per l'identificazione degli utenti che da mesi insultano e minacciano l'infettivologo sui social e via telefono.

"Chiedo la tutela dello Stato nei confronti delle persone che minacciano, vorrei che lo Stato punisse queste persone. Non voglio scorte, voglio che lo Stato punisca le persone che minacciano. Vengo minacciato da dicembre, da quando è uscito il vaccino - ha detto Bassetti - prima lettere anonime, poi minacce per telefono in clinica e all'hotel di mia moglie, è un continuo".

In un post su Instagram, Bassetti ha scritto: "Trovo vergognosi gli attacchi che continuo a subire da parte del mondo dei no vax. Minacce di morte a me e alla mia famiglia, lettere anonime, telefonate minatorie, insulti per strada, chat su Telegram, offese sui giornali e in televisione.

Dove vogliamo arrivare? Io non mi sento tutelato nonostante la protezione che ricevo dalle forze di polizia. Occorre che la magistratura intervenga in maniera efficace e deve farlo presto - conclude Bassetti - prima che sia tardi".

