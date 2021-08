Crolla palazzina alla periferia di Torino: anche una bambina sotto le macerie

Una palazzina di due piani è crollata stamattina, poco prima delle 9, in strada Bramafame al civico 42, alla periferia di Torino, nei pressi dell’Allianz Stadium. Sul posto ci sono volanti della polizia e vigili del fuoco.

Ci sono anche una bambina e una donna sotto le macerie della palazzina crollata per una esplosione. Un uomo è stato estratto vivo e trasportato in gravi condizioni in ospedale, mentre non è certo il numero delle persone ancora intrappolate. I vigili del fuoco riferiscono di sentire le voci di una donna, che stanno cercando di recuperare, mentre non c'è ancora alcuna traccia della bimba. Non è da escludere che sotto le macerie vi sia una terza persona.

© Riproduzione riservata