Incendi, nuovi rinforzi in Sicilia: arrivati 25 carabinieri forestali da altre regioni

Nuovi rinforzi per contrastare gli incendi che negli ultimi giorni hanno devastato ettari di boschi siciliani. Sono arrivati ieri in Sicilia 25 carabinieri forestali provenienti da altre parti d’Italia, venuti a dare man forte agli altri militari dell’Arma, al personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile già impegnati negli interventi nelle aree dell'Isola interessate dagli incendi.

Un supporto ulteriore che fa felici il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore al Territorio e ambiente, Toto Cordaro, che non hanno nascosto la loro riconoscenza al comandante della Legione Sicilia dei carabinieri, generale Rosario Castello, per avere messo a disposizione altre risorse provenienti da fuori regione.

Gli uomini appena arrivati sono già all'opera per espletare attività prevalentemente di bonifica, ambito in cui sono specializzati, e sono dislocati sul territorio in base alle necessità. La gestione logistica dei nuovi arrivati è affidata alla Protezione civile regionale.

Intanto, nelle ultime ore ha continuato a bruciare la zona attorno ad Alia nel Palermitano. Ancora questa mattina personale dei vigili del fuoco, del corpo della forestale e la protezione civile ha cercato di contenere le fiamme che hanno già divorato ettari di vegetazione. Ieri per tutta la giornata nella zona sono intervenuti anche un canadair e due elicotteri.

Ieri pomeriggio gli incendi avevano riguardato la zona tra Alia, Vicari, Lercara Friddi e Roccapalumba. Le fiamme erano divampate improvvisamente durante le ore di maggiore caldo in contrada Ferre, in contrada Manganaro e a Colle Paradiso. I roghi solo in parte sono stati spenti.

© Riproduzione riservata