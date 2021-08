Coronavirus: in Sicilia altri 808 casi, ricoveri vicino al limite per il passaggio in zona gialla

Sono 808 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.589 tamponi processati e il tasso di positività è del 5,2% (ieri 5,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 809 su 14.296 tamponi processati. Il dato che preoccupa maggiormente riguarda i ricoveri: 17, di cui 4 in terapia intensiva. Da registrare ancora 6 nuovi decessi. I guariti in un solo giorno sono stati 464. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana c'è un 29% in più di nuovi positivi. La Sicilia è per il secondo giorno consecutivo la regione con più nuovi casi e decessi e il tasso di occupazione dei pazienti Covid in regime ordinario sale all'11,9% e quello in terapia intensiva al 5%. Si avvicina, dunque, al limite per il passaggio in zona gialla che è del 10% in terapia intensiva e del 15% in regime ordinario.

Attualmente ci sono 12.095 positivi al Covid nell'Isola, di cui 351 ricoverati in ospedale, 36 in terapia intensiva e 11.708 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 227.263 e i decessi a 6.062. Da inizio della pandemia sono state 245.420 le persone contagiate in Sicilia.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 210 nuovi positivi, a Catania 118, a Messina 3, a Siracusa 59, a Trapani 92, a Ragusa 115, a Caltanissetta 79, ad Agrigento 79 a Enna 53.

A livello nazionale, aumentano i casi di positivi al Covid: sono 6.596 unità, più 1.751 rispetto ai 4.845 di ieri. Il numero dei tamponi eseguiti è di poco superiore alle 24 ore precedenti con 215.748 (+6.029) tanto che il tasso di positività è aumentato passando dal 2,3% di ieri al 3,1. Il numero dei decessi è di 21 (-6) che porta a 128.136 il numero totali dei morti dall’inizio della pandemia.

