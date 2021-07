Gaetano Curreri colpito da un malore durante un concerto: il leader degli Stadio è in terapia intensiva

Ore di ansia per Gaetano Curreri, leader degli Stadio: il cantante è ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava sul palco per un concerto con i Solis String Quartet a San Benedetto del Tronto. Si tratta di un malore di origine cardiaca.

La notizia è stata confermata sulla pagina Facebook ufficiale degli Stadio: "Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte".

Curreri, 69 anni, è svenuto sul palco prima di iniziare una delle ultime canzoni in scaletta accasciandosi all'improvviso. Alcuni medici presenti sul posto sono intervenuti per prestargli i primi soccorsi, il leader degli Stadio è stato poi trasportato all'ospedale Mazzone di Ascoli Piceno.

Non è la prima volta che il cantante accusa problemi di salute. Il 1º marzo 2003, nel corso di un concerto degli Stadio ad Acireale per il carnevale, fu colpito da un ictus. Il 23 maggio 2019, nel corso di un concerto a Castelraimondo, Curreri cadde a terra mentre si stava esibendo.

