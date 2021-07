Vaccini, AstraZeneca: "Non ci sono rischi di coaguli e trombosi dopo la seconda dose"

«I tassi del disturbo della coagulazione molto rari, trombosi con sindrome da trombocitopenia (TTS), a seguito di una seconda dose di Vaxzevria sono paragonabili al tasso di fondo in una popolazione non vaccinata». Così in una nota AstraZeneca citando i dati, pubblicati oggi sulla rivista scientifica The Lancet.

L’analisi è stata condotta utilizzando il database di sicurezza globale di AstraZeneca, che cattura tutti gli eventi avversi segnalati spontaneamente dall’uso nel mondo reale dei suoi medicinali e vaccini in tutto il mondo.

I casi segnalati di TTS a livello globale sono stati inclusi fino alla data limite del 30 aprile verificatisi entro 14 giorni dalla somministrazione della prima o della seconda dose di Vaxzevria.

I risultati sono in linea con i recenti rapporti del Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) Yellow Card Report, il sistema britannico per la raccolta e il monitoraggio delle informazioni sui problemi di sicurezza, che mostrano anche bassi tassi di TTS dopo una seconda dose.

Non sono stati identificati fattori di rischio specifici o causa definitiva per TTS a seguito della vaccinazione Covid-19 e AstraZeneca continua a svolgere e supportare le indagini in corso sui potenziali meccanismi. Inoltre, questi eventi molto rari possono essere evitati quando i sintomi vengono identificati e trattati in modo appropriato.

Gli studi hanno dimostrato che il tasso stimato di TTS dopo una seconda dose di Vaxzevria era di 2,3 per milione di vaccinati, paragonabile al tasso di fondo osservato in una popolazione non vaccinata. Era, invece, 8,1 per milione di vaccinati dopo la prima dose.

«Vaxzevria è efficace contro tutte le gravità del Covid-19 e svolge un ruolo fondamentale nella lotta alla pandemia. A meno che la TTS non sia stata identificata dopo la prima dose, questi risultati supportano la somministrazione del programma a due dosi di Vaxzevria, come indicato, per aiutare a fornire protezione contro il Covid, anche contro le crescenti varianti di preoccupazione», commenta Sir Mene Pangalos, executive vice president, BioPharmaceuticals R&D, della multinazionale anglo-svedese.

