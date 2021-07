Incendi: fiamme nella notte nel resort di "Temptation Island"

Un incendio ha devastato a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, una parte del Relais Is Morus, il resort quattro stelle sul mare dove si gira il reality show "Temptation Island", in onda su Canale 5.

Attorno alle 4.15 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel complesso turistico per domare le fiamme che hanno investito la terrazza esterna del ristorante e le zone grill e benessere. Una cinquantina di persone ha dovuto lasciare nella notte la struttura durante le operazioni di spegnimento. Sul posto sono in corso accertamenti del Nucleo investigativo antincendi per accertare le cause delle fiamme.

Non è il primo incendio scoppiato nel resort: l’anno scorso, ai primi di agosto, il Relais Is Morus, le fiamme, di origine dolosa, avevano investito la sala congressi e un’auto parcheggiata all’esterno. Era stata trovata una lettera minatoria indirizzata alla proprietà. AGI

