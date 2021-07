Coronavirus, in Sicilia altri 484 positivi e salgono i ricoveri. Continuano a crescere i casi in tutta Italia

Sono 484 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.413 tamponi processati, il tasso di positività scende al 3,1% (ieri era al 4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 520 i nuovi casi su 13.152 tamponi processati. Salgono i ricoveri ordinari (+14) e scendono quelli in terapia intensiva (-1): I posti letto occupati in terapia intensiva sono il 3,3% mentre quelli ordinari 5,7%. Sono due i decessi nelle ultime 24 ore e 182 i guariti.

Attualmente ci sono 6.903 positivi in Sicilia, di cui 172 ricoverati in ospedale, 21 in terapia intensiva e 6.710 in isolamento domiciliare. I decessi salgono a 6.023 mentre i guariti a 224.976. Da inizio pandemia sono state 237.902 le persone contagiate dal Covid in Sicilia.

A livello provinciale, sono 78 i casi a Palermo, 70 a Catania, 12 a Messina, 36 a Siracusa, 51 a Trapani, 17 a Ragusa, 101 a Caltanissetta, 98 ad Agrigento e 21 a Enna.

Continuano a salire i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.057 Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. Il numero di tamponi è oggi pari a 237.635 (quasi 18mila in più di ieri) e il tasso di positività scende al 2,1% dal 2,3 di ieri.

I decessi sono 17 (ieri 15), per un totale di 127.937 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento il nunmero di ricoverati: nei reparti ordinari oggi risultano 170 nuovi ricoveri, portando il totale a 1.304; sono invece in sostanza stabili le terapie intensive, sono 155 (-3 su ieri), con 10 ingressi del giorno (ieri 12).

Il numero di persone attualmente in isolamento domiciliare è di 57.293, mentre quello delle persone positive è 58.752. I dimessi guariti sono finora 4.120.846; il numero di casi totali accertati sale a 4.307.535; il numero totale di persone testate è finora di 30.546.191.

A livello regionale il Lazio torna a essere il territorio con il maggior numero di nuovi casi: 854 (ieri +752). Seguono il Veneto con +691 (ieri +819), quindi la Lombardia con +669 (ieri +513), la Sicilia con +484 (ieri +520).

