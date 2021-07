Paura per la variante Delta, in Sicilia tornano le code per le prime dosi di vaccino

La paura per la variante Delta riaccende la corsa al vaccino. Aumentano, infatti, le prime dosi somministrate in Sicilia e si rivedono le code nel grande hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Secondo le ultime statistiche, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, i nuovi vaccinati nell’Isola sono stati solo tremila in più: 11.678 di lunedì contro gli 8.092 del giorno precedente. È il dato più alto da tre settimane a questa parte quando le prime dosi furono 15.575, anche se nulla in confronto al record di 42.920 nuove inoculazioni raggiunto lo scorso 5 giugno. I richiami continuano ad essere in numero nettamente superiore rispetto a chi si vaccina per la prima volta: ancora due giorni fa erano 37.375, in linea con la media degli ultimi dieci giorni.

"Negli ultimi giorni – spiega il commissario Covid, Renato Costa – facciamo il tampone a circa 800 persone al giorno e la maggioranza di loro non sono vaccinate: adesso chi si registra per l’esame, avrà la possibilità di richiedere anche la somministrazione del vaccino che avverrà a distanza di pochi minuti rimanendo seduti in auto".

