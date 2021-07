Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale dopo 10 giorni di ricovero

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato da domenica 4 luglio. Il Pontefice ha lasciato l’ospedale alle 10.45 dall’ingresso di via Trionfale.

Francesco era stato ricoverato il 4 luglio per un intervento chirurgico programmato per stenosi diverticolare del sigma. La sua degenza, decisa all’indomani dell’operazione durata 3 ore e che ha previsto la rimozione di una parte del colon, a sinistra, era di sette giorni salvo complicazioni. Ieri dal Vaticano avevano confermato il proseguo delle cure previste e della riabilitazione per consentire, al Santo Padre, di ritornare quanto prima in Vaticano.

Il decorso post-operatorio chirurgico si era concluso lunedì. Ora continuerà la convalescenza a Casa Santa Marta. All’Angelus di domenica 11, il suo primo dal decimo piano dell’Ospedale Gemelli, Bergoglio era apparso un pò affaticato ma sorridente e in discreta forma.

(AGI)

