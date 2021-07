Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Malta

Tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Malta o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti. Lo prevede l’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con cui è stata prorogata la «zona rossa» a Mazzarino e istituita quella a Riesi, in provincia di Caltanissetta.

Le stesse misure di prevenzione sono già previste da una precedente ordinanza regionale per chi proviene da Spagna e Portogallo e, come disposto a livello nazionale, dai paesi extra europei India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka. Malta ha registrato nei giorni scorsi un nuovo record di casi positivi di Covid-19 dallo scorso marzo.

Il vice primo ministro e ministro della sanità maltese Chris Fearne è attualmente in autoisolamento dopo che un membro della famiglia è risultato positivo al coronavirus. Il governo ha detto che il ministro non è risultato positivo, ma, aderirà alle misure imposte dalle autorità sanitarie. Malta sta attualmente vivendo un’impennata dei casi di Covid e a seguito di questi nuovi casi, vengono sollevate preoccupazioni sul fatto che potrebbero esserci più studenti stranieri contagiati.

