Coronavirus, il bollettino: in Sicilia vicini ai 300 casi giornalieri, incidenza in aumento

Sono 288 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 11.939 tamponi, con un tasso di positività del 2,4%. Rispetto a mercoledì scorso si registra un vero e proprio boom di contagi: +164% e con un lieve incremento dei test. L'Isola oggi è seconda per numero di casi dietro la Lombardia ed è prima per decessi: 10 le vittime del virus sulle 23 totali registrate oggi in tutto il Paese ma 9 di queste si riferiscono al periodo marzo-luglio. Sono invece 135 i guariti. L'incidenza sale a 29 casi per 100 mila abitanti.

Pressoché stabile la situazione negli ospedali: i ricoverati in regime ordinario sono 137 (2 in meno rispetto a ieri), stabili le terapie intensive con 20 posti letto occupati e nessun nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Caltanissetta 68, Enna 43, Messina 36, Agrigento 33, Ragusa 27, Palermo 25, Catania 24, Trapani 18, Siracusa 14. In aumento il numero di attuali positivi, sono 3.938 quelli ufficiali.

Curva epidemica in netto aumento in Italia. I nuovi casi sono 2.153, mai così tanti dal 6 giugno, contro i 1.534 di ieri e soprattutto i 1.010 di mercoledì scorso: in una settimana i casi sono più che raddoppiati. Il tasso di positività è in crescita dall0 0,6% all’1%. I decessi sono 23 (ieri 20), per un totale di 127.831 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in meno (ieri -1) con 7 ingressi del giorno, e scendono a 151, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -21), 1.108 in tutto.

