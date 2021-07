Coronavirus, preoccupa l'aumento dei casi in Sicilia: +36 % nuovi positivi

Preoccupa l'aumento di casi di Covid-19 e ricoveri in terapia intensiva in Sicilia. Il dato è emerso dal report relativo all'ultima settimana redatto dalla Protezione Civile.

"Come si evidenzia - sottolinea Girolamo D'Anneo dell'ufficio statistica del Comune di Palermo commentando i numeri diffusi dalla Protezione civile - la settimana appena conclusa ha fatto registrare un preoccupante incremento dei nuovi positivi e degli ingressi in terapia intensiva", mentre "sono invece diminuiti i ricoverati e le persone decedute".

Sono 813 i nuovi positivi in Sicilia, il 36% in più rispetto alla settimana scorsa, ed aumenta anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati all'1,5%. Il numero degli attuali positivi è pari a 3650, mentre i ricoverati sono 146, di cui 17 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 12 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 2 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 9 nuovi ingressi in terapia intensiva (+200% rispetto alla settimana precedente).

In isolamento domiciliare ci sono attualmente 3504 positivi. Cresce il numero di guariti di 1008 unità, mentre complessivamente sono 223648. Infine il dato sui deceduti: sono 11 le persone che hanno perso la vita questa settimana a causa del Covid, complessivamente 5992 in Sicilia.

