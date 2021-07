Coronavirus, in Sicilia 192 nuovi casi e 2 morti: Caltanissetta ancora prima per contagi

Sono 192 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.201 tamponi elaborati. Si registra dunque un lieve calo dei contagi rispetto a ieri (-4%) e con un tasso di positività che scende all'1,9% (ma di poco rispetto al 2% del giorno precedente). Sono due i morti, per un totale di 5990 vittime della pandemia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute.

L'Isola oggi è la terza regione per numero di contagi, dopo Campania, 210, e Lombardia, 205.

Sebbene si registri un calo della curva rispetto a ieri, resta alta l'attenzione sull'aumento riscontrato negli ultimi giorni. Infatti, rispetto a sabato scorso (134), si registra un incremento dei casi del +43%.

In aumento oggi anche i ricoveri, sebbene di poco: sono 131 i degenti nei reparti ordinari (+3). Mentre diminuiscono i posti letto occupati nelle terapie intensive: sono ad oggi 18, -2 rispetto a ieri. Sono 152 i guariti. Gli attuali positivi sono 3547, di cui 3398 in isolamento domiciliare.

A livello provinciale, Caltanissetta si conferma la prima provincia siciliana per numero di contagi, sono 54 (sebbene in calo rispetto ai 77 di ieri). Seguono Messina 33, 23 casi - rispettivamente - ad Agrigento ed Enna, 20 a Trapani, 14 a Palermo, 12 a Catania, 10 a Ragusa e 3 a Siracusa.

Coronavirus in Italia, contagi in aumento

Sono 1.400 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 1.390 di ieri, ma soprattutto i 932 di sabato scorso, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale. Con 208.419 tamponi, 12 mila in più: il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%. I decessi sono 12 (ieri 25), per un totale di 127.768 vittime dall’inizio dell’epidemia.

Ancora in calo i numeri dei ricoveri, che non risentono della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -11) con 6 ingressi del giorno (2 in Lombardia, 2 nel Lazio e 2 in Toscana), e scendono a 161, mentre i ricoveri ordinari sono 20 in meno (ieri -30), 1.147 in tutto.

