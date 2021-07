Coronavirus, il bollettino: 109 casi e 2 morti in Sicilia, la curva dei contagi torna a salire

Sono 109 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia su 10.891 tamponi, il tasso di positività è all'1%. Due le vittime e 228 i guariti. Mercoledì scorso i casi erano stati 142 su 15.381 tamponi e un tasso dello 0,92%. Si conferma quindi l'inversione di tendenza con il calo dei contagi ormai terminato e la conseguente risalita: negli ultimi 7 giorni si registra sull'Isola un +9% per quanto riguarda i casi Covid registrati.

Continua invece il calo dei ricoveri ospedalieri: sono 129 i pazienti positivi negli ospedali siciliani, 8 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva sono occupati 19 posti letto (+1) con un solo ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 24, Caltanissetta 23, Enna 21, Catania 16, Siracusa 10, Agrigento e Trapani 7, Messina 1. Nessun nuovo contagio in provincia di Ragusa. I positivi al Covid presenti sull'Isola sono adesso 3.357.

