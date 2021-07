Carrà: mercoledì camera ardente, giovedì il funerale. Sua canzone nel riscaldamento di Italia-Spagna

Partono domani con un corteo funebre le esequie di Raffaella Carrà, giovedì camera ardente in Campidoglio e venerdì funzione funebre alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, alle 12, a Roma.

Nel dettaglio: mercoledì alle ore 16 partenza corteo funebre da Via Nemea 21. Il corteo farà le seguenti tappe, dove si fermerà un minuto per il pubblico saluto all'artista: - Auditorium RAI del Foro Italico (via Lauro de Bosis) - RAI di Via Teulada 66 - Teatro delle Vittorie - RAI di Viale Mazzini 14 - Campidoglio.

L'apertura della camera ardente sarà alle ore 18 e si protrarrà fino a mezzanotte. L'ingresso sarà dalla Cordonata e poi, attraverso Piazza del Campidoglio e la scalinata del Vignola, accesso alla Sala Protomoteca. Giovedì 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08 alle 12 e poi dalle ore 18 a mezzanotte. Venerdì alle ore 12 si terrà la funzione funebre presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, sempre su Piazza del Campidoglio.

E Raffaella Carrà verrà omaggiata anche stasera prima della partita fra il suo paese, l'Italia, e uno di quelli che più l’ha amata, la Spagna, di scena a Wembley. La Figc, infatti, ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prepartita, una delle sue canzoni più amate e ballate, "A far l'amore comincia tu".

"La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà - dice il presidente federale - Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia".

