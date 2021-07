Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 115 nuovi contagi e 5 morti, lieve aumento dei ricoveri

Sono 115 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia, 5 le vittime e 270 i guariti. I tamponi processati sono stati 13.481, con un tasso di positività allo 0,85%. Segno che la discesa della curva epidemiologica si fa più lenta: venerdì scorso i positivi furono 67 e con un tasso allo 0,58%. Gli attuali positivi nell'Isola sono sempre in calo, al momento a quota 3.725.

Negli ospedali lieve aumento dei pazienti ricoverati: sono 154 quelli in regime ordinario (+3 rispetto al bollettino di 24 ore fa), mentre in terapia intensiva sono occupati 19 posti letto (+1) con un nuovo ingresso in rianimazione rispetto a ieri. La situazione nelle

province: a Palermo 10 nuovi casi, Catania 22, Messina 2, Siracusa 2, Trapani 24, Ragusa 31, Agrigento 4, Caltanissetta 15, Enna 5.

Sono 794 i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 882 di ieri (e i 753 di venerdì scorso: primi segnali di un calo settimanale che rallenta). Con 199.238 tamponi il tasso di positività è 0,4%. I decessi sono 28 (ieri 21), per un totale di 127.615 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 16 in meno (ieri -18) con appena 3 ingressi del giorno, minimo dell’anno. I ricoveri ordinari calano di 63 unità (ieri -21), 1.469 in totale.

La regione con più casi odierni è la Lombardia con 143 nuovi positivi; segue la Sicilia, la Campania (+98), il Lazio (+64), la Toscana (+58) e il Veneto (+57). Nessun contagio in Molise e Val d’Aosta. I casi totali salgono così a 4.261.582. I guariti sono 2.345 (ieri 1.941), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.086.188. Gli attualmente positivi diminuiscono di 1.579 unità (ieri -1.083 unità), e scendono a 47.779 in tutto, di cui 46.097 in isolamento domiciliare.

