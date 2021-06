Coronavirus, in Sicilia 111 casi e l'incidenza cala ancora: una sola vittima

Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.311 tamponi processati, con un tasso di positività allo 0,8%. Si conferma la discesa della curva epidemiologica: sabato scorso i casi furono 183 e con un tasso di positività dell'1,4%. Continua a calare anche l'incidenza dei contagi per 100 mila abitanti, adesso a quota 17. Oggi si registra una sola vittima per Covid mentre i guariti sono 169, il che abbassa ulteriormente il numero di positivi sull'Isola: sono 4.372.17.

Si svuotano ancora gli ospedali che vedono diminuire costantemente il numero di ricoverati: sono 166 i pazienti in regime ordinario, 9 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i posti letto occupati sono invece 20 (-3) e anche quest'oggi non si segnala alcun nuovo ingresso in rianimazione. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Caltanissetta 21, Enna 19, Ragusa 17, Siracusa 16, Catania 15, Trapani 13, Agrigento 8, Palermo 2. Nessun nuovo caso a Messina per il secondo giorno consecutivo.

Sono 838 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 753 di ieri ma soprattutto i 1.197 di sabato scorso, a conferma di un trend ancora in discesa. Con 224.493 tamponi, 33 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. I decessi sono 40 (ieri 56), ma 20 si riferiscono a recuperi risalenti alle scorse settimane segnalati dalla Regione Campania. Il totale delle vittime sale a 127.458.

Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -22) con 9 ingressi del giorno, e scendono a 298, mentre i ricoveri ordinari sono 128 in meno (come ieri), 1.771 in tutto. La regione con più casi odierni è la Campania (+127). I contagi totali salgono così a 4.257.289. I guariti sono 3.301 (ieri 2.769), per un totale di 4.072.099. In calo il numero delle persone attualmente positive, 2.503 in meno (ieri -2.074): i malati ancora attivi sono ora 57.732. Di questi, sono in isolamento domiciliare 55.663 pazienti.

