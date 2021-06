Vaccini anche in farmacia, via libera in Sicilia: si parte il 15 luglio

Dal prossimo 15 luglio la vaccinazione anti Covid si potrà fare anche nelle farmacie siciliane. L’accordo firmato dall’assessorato regionale alla Salute con Federfarma Sicilia e Assofarm, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, prevede che potranno essere somministrati tutti i vaccini disponibili.

Per ogni dose che verrà inoculata i farmacisti riceveranno dodici euro, di cui sei come remunerazione aggiuntiva per le spese di trasporto delle fiale, per la gestione delle prenotazioni, per il personale messo in campo, per tutti gli strumenti necessari e per tutti gli altri costi che dovranno sostenere.

Ma non tutte le farmacie siciliane hanno aderito, l'ok è arrivato da circa la metà delle oltre 1500 presenti sul territorio.

