Mascherine, oggi si decide sullo stop all'aperto: le regole per negozi, bus, treni e ristoranti

Stop alle mascherine all'aperto: arriverà oggi la decisione del Cts, che si riunirà alle 18.30, in merito all'eliminazione dell'obbligo. Le tre date sul tavolo sono quelle del 28 giugno (quando tutta Italia sarà in zona bianca), dell'1 luglio e del 5 luglio. Di sicuro bisognerà comunque rispettare certe prescrizioni: la mascherina non sarà obbligatoria all'aria aperta e in assenza di assembramenti. Il 2 luglio arriverà il report settimanale dell'Istituto superiore di sanità con la situazione aggiornata sul fronte vaccini: con una percentuale superiore al 50% (per quanto riguarda la prima dose), l'Italia è pronta a dire addio alle mascherine, almeno in determinati casi.

All'aperto

Con l'ok del Comitato tecnico scientifico non sarà più necessario proteggere naso e bocca quando si starà all'aperto ma sempre mantenendo la distanza dalle persone non conviventi.

Negozi

La mascherina resta obbligatoria quando si entra nei negozi e nei centri commerciali.

Bar e ristoranti

Nei bar e nei ristoranti la mascherina si può togliere se si è seduti al tavolo ma va indossata quando ci si alza. Probabile che sarà mantenuta per il personale dei locali pubblici anche quando impegnato all’aperto, però su questo aspetto gli scienziati si confronteranno durante la riunione di oggi pomeriggio.

Aerei e treni

Resta obbligatorio viaggiare con la mascherina sia in treno che in aereo.

Mezzi pubblici

A bordo di autobus, tram o metropolitana bisognerà indossare i dispositivi di protezione per tutta la durata del tragitto.

Vaccinati

Il Cts discuterà anche della possibilità di togliere la mascherina anche al chiuso se sono presenti solo persone già completamente vaccinate. Un'ipotesi già caldeggiata dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e non scartata dal presidente del Cts Franco Locatelli. Possibile che si ragioni su una data in cui far cadere anche questo obbligo.

© Riproduzione riservata