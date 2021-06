Vaccini in Sicilia, tornano gli Open Day: fino a martedì Pfizer e Moderna agli over 60 senza prenotazione

Tornano gli Open Day vaccinali in Sicilia. Da domani a martedì 22 giugno, «porte aperte», senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell’Isola per i soggetti con più di 60 anni che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età.

L'iniziativa, che è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid, è stata decisa dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione nell’Isola. Ieri sono state soltanto 25 (contro le 37 di venerdì) le prime dosi di vaccino AstraZeneca somministrate in Sicilia ad over 60 senza fragilità, circa 2.000 le seconde dosi, e un centinaio quelle di Janssen di Johnson & Johnson.

L'andamento discendente si conferma da alcuni giorni sul pregiudizio diffuso dei siciliani rispetto al vaccino anglosvedese. I dati complessivi sulle vaccinazioni nell’Isola, però, indicano un costante ritmo di almeno 40mila somministrazioni al giorno.

