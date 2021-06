Ondata di caldo in arrivo, allerta arancione per rischio incendi a Palermo

La Protezione Civile Regionale ha appena diffuso un'allerta di livello arancione per rischio incendi e ondata di calore per la città di Palermo per domani, domenica 20 giugno, con temperature fino a 36°C.

L'allerta arancione indica la previsione di condizioni meteo con possibili rischi per la salute.

Oltre a Palermo, bollino arancione per altre 10 città italiane: Bologna, Bolzano, Firenze, Perugia, Torino, Ancona, Campobasso, Rieti, Roma e Verona.

Caldo e afa non risparmieranno il resto della Sicilia: da domani le temperature sono in rialzo graduale in tutta l'Isola e da lunedì sono previsti picchi anche di 41-41 °C, soprattutto nelle zone interne.

© Riproduzione riservata