Vaccini, in Sicilia sprint in estate: dosi in arrivo a luglio e agosto

La campagna vaccinale, in Sicilia, continua con un ritmo buono e costante ma, in estate potrebbe subire un'accelerata decisiva. Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, intervenuto, ieri, alla presentazione della partnership tra fondazione Giglio di Cefalù e policlinico Gemelli di Roma.

"Ci viene assicurato che ci sarà un aumento significativo di dosi di vaccino sia luglio che agosto - ha comunicato -. L’ufficio del commissario sta facendo un gran lavoro". E a proposito della possibilità di effettuare in Sicilia la seconde dose di vaccino ai turisti, l'assessore non immagina "che si vada nell’ordine delle migliaia di turisti che intendono vaccinarsi. Si tratterà di quei cittadini italiani che vengono a trascorrere le vacanze in Sicilia e per tempo prenoteranno le loro dosi. Quindi sono dosi che esistono e si creerà una compensazione fra le regioni nelle distribuzioni successive".

"L'ipotesi della somministrazione della seconda dose ai turisti non è archiviata - ha poi sottolineato - perchè la seconda vaccinazione è una prestazione sanitaria. Vorrei capire il motivo per cui si dovrebbe poter andare a fare un intervento chirurgico in un’altra regione e non ricevere una dose di vaccino - ha proseguito -. Nessuno ha mai pensato di utilizzare il marketing del vaccino per attirare i turisti. Semmai, ai turisti italiani presenti per più giorni in Sicilia - ha concluso - si darà la possibilità di ricevere una prestazione in maniera coerente alle regole del sistema sanitario".

L'assessore ha poi fatto un bilancio sui vaccini effettuati fin qui in Sicilia. "Abbiamo somministrato il 99% delle dosi Pfizer che ci sono state fornite. Non manca l'organizzazione, ma c'è da recuperare sugli altri vaccini un livello di credibilità. Ad esempio gli over 60 - ha aggiunto - che non hanno nessuna particolare patologia sono più indirizzati su J&J e AstraZeneca, ma mi rendo conto che in questo momento non c'è la corsa a questi ultimi due vaccini, ma la risposta deve darla la scienza".

