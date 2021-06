Vaccini, in Sicilia prosegue la diffidenza degli over 60 per Astrazeneca: oggi solo 37 prime dosi

C'è ancora molta diffidenza per il vaccino Astrazeneca in Sicilia tra gli over 60. Sono state appena 37 le prime dosi del siero anglo svedese somministrate oggi nell'Isola, 1.900 le seconde dosi, e 116 quelle di Johnson & Johnson.

Un trend che ormai dura da alcuni giorni e che testimonia la diffidenza dei siciliani rispetto al vaccino anglosvedese. I dati complessivi sulle vaccinazioni nell'Isola, però, fanno ben sperare perché alle 18 di oggi le somministrazioni hanno toccato quota 36mila, fanno sapere dall'assessorato regionale alla Salute, ed entro stasera dovrebbero sforare le 40mila.

Intanto, proseguono le forniture di vaccini anti-Covid in Sicilia in consegna da parte del corriere espresso di Poste Italiane. In queste ore stanno arrivando 27.900 fiale del siero Astrazeneca presso le farmacie ospedaliere dell’Isola. A quest’ultime consegne appena concluse, dalla giornata di domenica 20 giugno si aggiungeranno 21.500 dosi del tipo Moderna e 7.700 Johnson & Johnson.

