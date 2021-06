Il bollettino: in Sicilia 200 nuovi casi di Coronavirus, dato più alto d'Italia ma zona bianca a un passo

Sono 200 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia, con 8 decessi e 456 guariti. I tamponi effettuati sono stati 15.260, con il tasso di positività all'1,3%: martedì scorso i casi erano stati 337 e con un tasso dell'1,5%. La Regione resta al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. L'incidenza per 100 mila abitanti scende ancora e si porta a quota 35.

In calo il numero di attuali positivi nell'Isola: sono 6.367. Diminuisce anche il numero di pazienti ricoverati negli ospedali: sono 309 quelli nei reparti Covid (10 in meno rispetto a ieri) e 34 quelli in terapia intensiva (-5) con 4 ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 20 casi, Catania 80, Messina 1, Siracusa 11, Trapani 15, Ragusa 10, Agrigento 28, Caltanissetta 24, Enna 11.

I nuovi casi di Covid in Italia invece risalgono sopra quota mille: oggi sono 1.255, a fronte dei 907 di ieri. Il tasso di positività però cala allo 0,6%. Il numero di morti segnalato nelle ultime 24 ore è pari a 63 (ieri erano state 36), per un totale da inizio pandemia di 127.101. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 132 in meno, contro i -77 di ieri (3.333 l’attuale totale), i pazienti in terapia intensiva 32 in meno (ieri -29), per un totale di 504, con 26 ingressi del giorno (ieri 11 ingressi).

Oltre al forte incremento del numero di tamponi rispetto al numero di 24 ore fa - 212.112 contro 79.524 - il bollettino registra una significativa diminuzione del numero di attualmente positivi: si è passati dal 157.790 di ieri ai 105.906 di oggi. In isolamento domiciliare oggi risultano in 102.069 (ieri erano 153.789). Il numero totale di dimessi guariti sale a 4.014.025.

